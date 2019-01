Wall Street scivola con warning Caterpillar e cautela per Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio difficile per Wall Street che ha aperto in rosso, risentendo del profit warning lanciato dalla big americana Cartepillar e della prudenza espressa dagli operatori in una settimana dominata dalla riunione della Fed e dai negoziati USA-Cina sul commercio. Frattanto, il dato sull’indice CFNAI ha offerto un segnale positivo.

A New York, il Dow Jones è in calo (-1,33%) e si attesta su 24.408,94 punti; perde terreno lo S&P-500, che retrocede a 2.636,23 punti, ritracciando dell’1,07%. In forte calo il Nasdaq 100 (-1,74%), come l’S&P 100 (-1,2%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica (-1,80%), beni industriali (-1,58%) e beni di consumo secondari (-1,26%).

Giornata da dimenticare per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -8,83%.

In apnea 3M, che arretra del 2,22%.

Tonfo di Visa, che mostra una caduta del 2,02%.

Vendite su Apple, che registra un ribasso dell’1,99%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Check Point Software Technologies (+1,47%), American Airlines (+1,00%), O’Reilly Automotive (+0,74%) e Xilinx (+0,73%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia, che continua la seduta con -17,34%.

Lettera su Advanced Micro Devices, che registra un importante calo del 7,77%.

Affonda Amgen, con un ribasso del 2,93%.

Crolla Paypal Holdings, con una flessione del 2,75%..