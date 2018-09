Wall Street risale la china a metà giornata

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York viaggia in frazionale rialzo a metà seduta. Dopo l’avvio in rosso, a Wall Street il Dow Jones si mostra in rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.888,5 punti. Segno più anche per il Nasdaq 100 (+0,61%) e per lo S&P 100 (+0,26%).

Dal fronte macroeconomico USA,aumentano le scorte di magazzino nel mese di luglio.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+1,11%), informatica (+0,67%) e beni di consumo secondari (+0,66%). Il settore utilities, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,18%), Exxon Mobil (+1,60%), Home Depot (+1,45%) e Microsoft (+1,42%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.

Pensosa Walt Disney, con un calo frazionale dello 0,60%.

Tentenna General Electric, con un modesto ribasso dello 0,52%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Activision Blizzard (+6,09%), Take-Two Interactive Software (+3,61%) e Fastenal (+1,88%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -3,64%.

Tonfo di Western Digital, che mostra una caduta del 3,59%.

Lettera su Broadcom, che registra un importante calo del 3,41%.

Affonda Micron Technology, con un ribasso del 3,34%.