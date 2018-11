Wall Street, rimbalzo riuscito

editato in: da

(Teleborsa) – Riesce il rimbalzo alla borsa di Wall Street dopo la sessione nera della vigilia. Driver al rialzo il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale.

Vuota l’agenda macroeconomica odierna in una settimana sostanzialmente priva di dati macroeconomici.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,31%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.744,82 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,09%), come l’S&P 100 (0,7%).

beni industriali (+1,55%), finanziario (+1,36%) e informatica (+1,22%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+3,43%), Intel (+2,72%), Dowdupont (+1,92%) e American Express (+1,54%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.

Contrazione moderata per Wal-Mart, che soffre un calo dello 0,83%.

Sottotono Pfizer che mostra una limatura dello 0,76%.

Seduta drammatica per Home Depot, che crolla del 3,56%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Vodafone (+9,08%), Nvidia (+6,52%), Applied Materials (+3,85%) e American Airlines (+3,85%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ebay, che ottiene -1,88%.