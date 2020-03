Wall Street rimbalza in attesa piano aiuti

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue la seduta in forte rialzo, centrando il rimbalzo dell’avvio, mentre si consolidano le aspettative di un accordo tra Casa Bianca e Congresso su un consistente pacchetto di stimoli in risposta alla pandemia da coronavirus.

Attorno al giro di boa, si registrano scambi in forte rialzo con il Dow Jones, che sta mettendo a segno un guadagno dell’8,11%; sulla stessa linea, in forte aumento lo S&P-500, che con il suo +6,66% avanza a quota 2.386,41 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+5,36%), come l’S&P 100 (6,3%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+10,43%), finanziario (+9,57%) e beni industriali (+8,86%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Chevron (+16,70%), American Express (+15,25%), Boeing (+12,70%) e McDonald’s (+12,60%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.

Calo deciso per Wal-Mart, che segna un -1,32%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano American Airlines (+29,46%), Bed Bath & Beyond (+24,66%), Paychex (+17,17%) e Wynn Resorts (+16,26%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -5,80%.

In caduta libera Mylan, che affonda del 3,65%.

Pesante Activision Blizzard, che segna una discesa di ben -3,62 punti percentuali.

Seduta drammatica per Electronic Arts, che crolla del 3,36%.