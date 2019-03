Wall Street rimbalza con forza nonostante persistere ansie economia

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per Wall Street, che avvia gli scambi in rialzo, dopo alcune giornate negative. Si tratta perlopiù di ricoperture, dal momento che il mercato ancora sconta le preoccupazioni per la frenata dell’economia globale, tanto che si stanno rafforzando le attese per un possibile taglio dei tassi USA entro settembre.

Qualche dato macroeconomico negativo – l’andamento dei cantieri e permessi edilizi e l’indice S&P Case Shille sui prezzi delle abitazioni -non fa che sottolineare il rallentamento economico in atto.

A New York, il Dow Jones in aumento dell’1%; sulla stessa linea lo S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,98%. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,05%), come l’S&P 100 (1,1%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,86%), finanziario (+1,11%) e beni di consumo secondari (+1,04%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+1,57%), McDonald’s (+1,55%), Caterpillar (+1,48%) e Intel (+1,46%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Nvidia (+3,50%), Tesla Motors (+2,62%), Advanced Micro Devices (+2,45%) e Broadcom (+2,28%).