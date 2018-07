Wall Street riflessiva sulla crescita del trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sul PIL (+4,1%) ha mostrato una forte accelerazione dell’economia americana, nel secondo trimestre. Un dato positivo che aiuta le piccole imprese ed in linea con la riforma fiscale. A trainare la crescita sono stati i robusti consumi (+4%), da cui dipendono due terzi dell’economia statunitense.

L’attuale lettura del Prodotto Interno Lordo dovrebbe confermare il piano della Federal Reserve che punta alla normalizzazione graduale della sua politica monetaria: entro la fine del 2018 ci dovrebbero essere altre due strette, a settembre e a dicembre.

“Ottimi numeri sul PIL” – ha twittato il presidente americano Donald Trump – commentando il dato che nel secondo trimestre ha registrato l’aumento maggiore dal 3° trimestre del 2014.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si ferma a 25.553,9 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.840,19 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,27%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,09%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+1,07%) e telecomunicazioni (+0,88%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Verizon Communication (+1,25%), American Express (+0,79%), Travelers Company (+0,66%) e Boeing (+0,61%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, -6,38%, che ha chiuso un trimestre record ma registra ritardi nei microchip.

Seduta drammatica per Exxon Mobil, che crolla del 3,18% complice la trimestrale deludente.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Expedia (+8,22%), Lam Research (+7,09%), Applied Materials (+4,35%) e Amazon (+2,77%). Giù invece Starbucks -1,81%, che ha presentato risultati oltre attese e confermato aperture nuovi negozi.