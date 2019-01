Wall Street riflessiva in avvio

editato in: da

(Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 24.575,26 punti. Rimane ai nastri di partenza l’S&P-500, che si posiziona a 2.644,15 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,14%), come l’S&P 100 (-0,1%).

Riflettori puntati sulle trimestrali, specialmente quelle di Verizon e Harley-Davidson. In serata sarà Apple ad alzare il velo sui conti.

Beni industriali (+0,72%), utilities (+0,60%) e energia (+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-0,54%) e beni di consumo secondari (-0,53%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+2,71%), Caterpillar (+1,49%), Pfizer (+0,97%) e United Technologies (+0,88%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication -3,54% dopo aver deluso gli analisti sul fronte ricavi. Piccola perdita per Goldman Sachs, che scambia con un -0,47%. Tentenna Home Depot, che cede lo 0,60%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Paccar (+3,62%), Henry Schein (+0,94%), Gilead Sciences (+0,88%) e Intuitive Surgical (+0,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ctrip.Com International -2,54%. Sessione nera per Western Digital, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%. In caduta libera Netease, che affonda del 2,18%. Sotto pressione Advanced Micro Devices, che accusa un calo dell’1,98%.