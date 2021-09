Wall Street, rialzi per le compagnie di crociera su guidance positiva Carnival

(Teleborsa) – Scambiano in positivo, in una giornata in cui Wall Street è debole, le azioni delle compagnie di crociera quotate sulla Borsa Americana. I titoli di Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line stanno beneficiando del fatto che Carnival ha comunicato che le prenotazioni per la seconda metà del 2022 sono superiori ai livelli pre-pandemia. Ciò fa presagire un rimbalzo degli affari per i tre big dei viaggi a livello globale. Carnival ha inoltre detto che i suoi viaggi nel terzo trimestre sono stati “cash flow positive”, con le persone che hanno speso di più nei bar, nei casinò e in altri servizi a bordo.

Ottima la performance di Carnival, che si attesta a 25,34 con un aumento del 2,61%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 25,99 e successiva a 27,34. Supporto a 24,64.

Si muove al rialzo Royal Caribbean Cruises, che si attesta a 89,86, con un aumento dell’1,93%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 91,51 e successiva a 95,01. Supporto a 88,01.

Spicca il volo Norwegian Cruise Line Hldgs, che si attesta a 27,95, con un aumento del 2,42%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 28,4 e successiva a quota 29,44. Supporto a 27,35.