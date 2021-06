Wall Street, rialzi per le compagnie di crociera su forte ripartenza del settore

editato in: da

(Teleborsa) – Scambiano in positivo, in una giornata in cui Wall Street è debole, le azioni delle compagnie di crociera quotate sulla Borsa Americana. I titoli di Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line stanno beneficiando del fatto che Wolfe Research ha aggiornato i loro rating a “outperform” da “peer perform”, affermando che le prime indicazioni indicano una forte ripartenza per il settore.

Brilla Carnival, che passa di mano con un aumento del 2,01%, attestandosi a 29,19. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 29,54 e successiva a 30,32. Supporto a 28,76.

Apprezzabile rialzo per Royal Caribbean Cruises, in guadagno dell’1,36% sui valori precedenti a quota 88,11. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 89,06 e successiva a 91,05. Supporto a 87,07.

Buona la performance di Norwegian Cruise Line Hldgs, che si attesta a 31,43 con un aumento dell’1,81%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 31,77 e successiva a 32,53. Supporto a 31,02.