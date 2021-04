Wall Street, rialzi per compagnie di crociera dopo linee guida CDC su ripartenza

editato in: da

(Teleborsa) – Le azioni delle compagnie di crociera sono tra i titoli che registrano i maggiori guadagni oggi a Wall Street. Spicca il volo Carnival, che si attesta a 29,48, con un aumento del 3,06%. Si muove al rialzo Norwegian Cruise Line Hldgs, che si attesta a 31,65, con un aumento dell’1,82% e scambia in profit anche Royal Caribbean Cruises, che lievita dell’1,02%.

A sostenere i rialzi di queste società è la pubblicazione, da parte dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) delle prime linee guida per la ripartenza delle crociere dai porti degli Stati Uniti. Anche se ancora non è stata fissata una data precisa per la ripartenza, questa dovrebbe avvenire a metà estate. I dettagli del piano non sono ancora disponibili, ma il solo annuncio è stato sufficiente per spingere al rialzo i titoli del settore.

Il CDC era sotto grande pressione, con Carnival che aveva minacciato di spostare alcune navi statunitensi in altri porti, non vedendo prospettive di ripartenza più di un anno dopo lo stop per la pandemia da coronavirus. Intanto oggi Carnival ha reso noto che sei delle sue nove controllate stanno riprendendo, o riprenderanno presto, le crociere da numerosi porti europei.

Norwegian Cruise Line, il terzo player del settore, ha detto lunedì che prevede di riprendere le crociere dai porti degli Stati Uniti il ??4 luglio (il giorno dell’Indipendenza) con ospiti ed equipaggio completamente vaccinati.