Wall Street resta incollata ai livelli precedenti

(Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York in avvio di seduta, con il Dow Jones che si attesta a 27.819,04 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.112,86 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,26%), come l’S&P 100 (0,3%).

Dal fronte macro si attende la pubblicazione dei PMI e della fiducia dell’Università del Michigan.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+0,48%) e informatica (+0,42%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+0,69%), Chevron (+0,63%), JP Morgan (+0,60%) e Intel (+0,58%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Vodafone (+1,91%), Cerner (+1,85%), American Airlines (+1,49%) e Symantec (+1,45%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tesla Motors, che prosegue le contrattazioni a -5,60%.

Sotto pressione Intuit, con un forte ribasso dell’1,73%.

Soffre Ross Stores, che evidenzia una perdita dell’1,45%.

Preda dei venditori Netflix, con un decremento dell’1,43%.