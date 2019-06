Wall Street resta in stand-by

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.756,15 punti in attesa dell’importane incontro USA-Cina sui dazi che si terrà in coda di settimana. Incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 2.950,03 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,06%), come l’S&P 100 (0,0%).

Intanto il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare la Fed in piena campagna elettorale per la rielezione e dopo la decisione della Banca Centrale statunitense di bloccare i tassi di interesse e di posticipare un eventuale taglio dopo l’estate.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l’ufficio (+0,52%) e materiali (+0,46%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-0,69%) e beni di consumo secondari (-0,44%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Technologies (+1,43%), Johnson & Johnson (+1,10%), Merck & Co (+1,06%) e Procter & Gamble (+1,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dowdupont, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.

Home Depot scende dell’1,93%.

Calo deciso per United Health, che segna un -1,14%.

Discesa modesta per Walt Disney, che cede un piccolo -0,97%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Electronic Arts (+2,58%), Activision Blizzard (+2,25%), Western Digital (+2,22%) e Broadcom (+1,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Celgene, che continua la seduta con -5,06%.

Seduta drammatica per Ulta Beauty, che crolla del 3,80%.

Sensibili perdite per Workday, in calo del 3,25%.

In apnea Alexion Pharmaceuticals, che arretra del 2,73%.