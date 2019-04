Wall Street resta al palo in attesa Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza cauta per la borsa americana, in attesa della riunione del FOMC della Fed che si concluderà mercoledì 1° maggio 2019 con la decisione sui tassi. Riflettori puntati anche sulle trattative commerciali con la Cina, che sono ormai giunte alle battute finali.

Dal fronte macro, i redditi e le spese personali sono risultati in aumento nel mese di marzo.

Sotto i riflettori il titolo Walt Disney (+0,15%) dopo i numeri record al botteghino del film Avengers Endgame.

In avvio l’indice Dow Jones sosta intorno alla parità a 26.541,29 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che rimane a 2.941,42 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,43%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore finanziario.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, JP Morgan (+1,19%), Goldman Sachs (+0,90%), Verizon Communication (+0,72%) e Travelers Company (+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel -0,87%. Si muove sotto la parità United Health, evidenziando un decremento dello 0,70%. Contrazione moderata per Boeing, che soffre un calo dello 0,70%. Sottotono McDonald’s che mostra una limatura dello 0,67%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Adobe Systems (+2,73%), Take Two Interactive Software (+1,65%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+1,35%) e American Airlines (+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cognizant Technology Solutions -2,09%. In rosso Hunt(J.B.)Transport Serv, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,70%. Spicca la prestazione negativa di Incyte, che scende dell’1,25%. Deludente Xilinx, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.