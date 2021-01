Wall Street resta al palo dopo nuovi record vigilia

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street che sembra riprendere fiato, oggi, dopo i nuovi record toccati la vigilia in scia all’insediamento del nuovo presidente USA Joe Biden. Dopo i festeggiamenti, infatti, gli investitori sono tornati a fare i conti con le evoluzioni della pandemia, i ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini e l’aumento dei contagi nonostante le misure di lockdown in vari Paesi. In Europa, intanto, come previsto la BCE non ha annunciato nuovi interventi, ma ha avvertito sui rischi per l’outlook economico a causa degli impatti della seconda ondata della pandemia.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sosta intorno alla parità e si attesta a 31.149 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.849 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,48%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,18%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+0,83%) e beni di consumo secondari (+0,70%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-2,94%), materiali (-1,35%) e finanziario (-0,87%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+3,15%), Travelers Company (+2,06%), Home Depot (+1,93%) e United Health (+1,38%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.

Crolla Exxon Mobil, con una flessione del 2,80%.

Vendite a piene mani su Boeing, che soffre un decremento del 2,03%.

Scivola Walgreens Boots Alliance, con un netto svantaggio dell’1,96%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Bed Bath & Beyond (+11,26%), Paccar (+9,80%), Moderna (+6,90%) e Apple (+3,15%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Citrix Systems, che ottiene -3,33%.

Pessima performance per American Airlines, che registra un ribasso del 3,06%.

Sessione nera per Intuit, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.

In caduta libera Netflix, che affonda del 2,48%.

(Foto: © Ton Snoei | 123RF)