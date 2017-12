Wall Street resta al palo

(Teleborsa) – Wall Street si conferma poco mossa a metà seduta in attesa del sì definitivo alla riforma fiscaleche taglia drasticamente le tasse alle aziende.

Ieri la tanto attesa Tax bill ha ricevuto il pass dal Senato, ma per motivi procedurali deve tornare nuovamente alla Camera per il voto finale, in agenda per oggi. Solo a quel punto potrà essere firmata dal Presidente Donald Trump, diventando legge.

Da rilevare che l’entusiasmo per la riforma, uno dei capisaldi della campagna elettorale di Trump, è stato già ampiamente inglobato dai mercati. Da inizio anno il Dow Jones ha chiuso su livelli record per settanta volte, superando il primato del 1995, anno in cui mise a segno 69 chiusure su nuovi massimi di sempre.

Resta ora da capire se e quando scatteranno eventuali prese di profitto: alcuni analisti scommettono sul “Santa rally”, ossia su nuovi record natalizi, altri invece credono che entro la fine dell’anno si verificheranno correzioni al ribasso.

Dal fronte macroeconomico, sopra le attese le vendite di case esistenti. Ieri i numeri sull’avvio di cantieri e nuovi permessi edilizi hanno sorpreso in positivo il mercato.

Il Dow Jones si attesta a 24.772,01 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.684,06 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,01%), come l’S&P 100 (0,0%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+1,02%), Caterpillar (+0,99%), Chevron (+0,83%) e Intel (+0,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney, che ottiene -0,96%.

Tentenna General Electric, con un modesto ribasso dello 0,80%.

Giornata fiacca per Pfizer, che segna un calo dello 0,65%.

Piccola perdita per McDonald’s, che scambia con un -0,64%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+4,57%) grazie alla trimestrale migliore delle attese. Positive Skyworks Solutions (+2,07%), Biogen (+2,05%) e Alexion Pharmaceuticals (+1,91%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mercadolibre, che ottiene -4,63%.

In apnea Jd.Com, che arretra del 2,44%.

Tonfo di Shire, che mostra una caduta del 2,20%.

Vendite su Western Digital, che registra un ribasso dell’1,53%.