Wall Street resta al palo

(Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 29.800 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.664 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,08%); come pure, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,17%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+4,11%), telecomunicazioni (+0,98%) e sanitario (+0,95%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti materiali (-1,00%), beni di consumo per l’ufficio (-0,89%) e beni di consumo secondari (-0,65%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Exxon Mobil (+4,47%), Walgreens Boots Alliance (+4,03%), Pfizer (+3,49%) e Chevron (+3,37%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su McDonald’s, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.

Sensibili perdite per Home Depot, in calo dell’1,69%.

Scivola Wal-Mart, con un netto svantaggio dell’1,33%.

In rosso Procter & Gamble, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,14%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, NetApp (+10,60%), Moderna (+4,20%), Tripadvisor (+3,64%) e Liberty Global (+3,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -3,87%.

In apnea Equinix, che arretra del 2,46%.

Tonfo di C.H.Robinson, che mostra una caduta del 2,40%.

Lettera su O’Reilly Automotive, che registra un importante calo del 2,29%.