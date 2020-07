Wall Street resta al palo

editato in: da

(Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.924 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.156 punti.

Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,54%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,12%), beni di consumo secondari (+0,84%) e utilities (+0,70%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti materiali (-1,74%) e beni industriali (-0,48%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,93%), Microsoft (+1,61%), Nike (+1,24%) e Walgreens Boots Alliance (+0,51%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su DOW, che continua la seduta con -3,57%.

Si concentrano le vendite su American Express, che soffre un calo dell’1,75%.

Vendite su Merck & Co, che registra un ribasso dell’1,37%.

Seduta negativa per Boeing, che mostra una perdita dell’1,09%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Biogen (+5,15%), Bed Bath & Beyond (+3,22%), Nvidia (+2,73%) e Ebay (+2,32%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Henry Schein, che continua la seduta con -3,43%.

Vendite a piene mani su American Airlines, che soffre un decremento del 3,36%.

Pessima performance per Alexion Pharmaceuticals, che registra un ribasso del 3,32%.

Sessione nera per Dish Network, che lascia sul tappeto una perdita del 2,97%.