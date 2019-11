Wall Street resta al palo

editato in: da

(Teleborsa) – Opening Bell in marginale rialzo per Wall Street. New York naviga moderatamente sopra la parità grazie alle nuove indiscrezioni provenienti dal fronte della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Stando a quanto pubblicato da Financial Times e Wall Street Journal sarebbe infatti in procinto di avvenire un gesto di pace tra le due superpotenze, in vista della firma della “Fase1” dell’accordo annunciata entro fine anno. Gli Stati Uniti sarebbero infatti disposti ad annullare una serie di tariffe su alcuni prodotti – tra i quali abbigliamento, monitor a schermo piatto e altri apparecchi elettrici – in cambio di un maggiore impegno di Pechino sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e degli acquisti di prodotti agricoli made in USA.

La notizia, già rimbalzata positivamente sugli altri mercati, tira di poco sù gli investitori a stelle e strisce che riprendono, nonostante le titubanze, qualche speranza sulla possibilità di una distensione dei rapporti tra Donald Trump e Xi Jinping.

Il Dow Jones si attesta a 27.495,62 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si posiziona a 3.079,89 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,05%), come l’S&P 100 (0,0%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore materiali.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+1,10%), United Health (+1,03%), McDonald’s (+0,83%) e Exxon Mobil (+0,59%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Coca Cola, che ottiene -1,09%.

Sotto pressione Merck & Co, che accusa un calo dell’1,06%.

Tentenna Walt Disney, con un modesto ribasso dello 0,88%.

Giornata fiacca per Walgreens Boots Alliance, che segna un calo dello 0,80%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Regeneron Pharmaceuticals (+5,60%), Adobe Systems (+4,65%), Bed Bath & Beyond (+3,09%) e Expeditors Intern Of Washington (+3,08%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Henry Schein, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.

Scivola Equinix, con un netto svantaggio dell’1,31%.

In rosso Netflix, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,24%.

Spicca la prestazione negativa di Micron Technology, che scende dell’1,19%.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)