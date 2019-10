Wall Street resta al palo

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura faticosa per la Borsa di New York che parte appesantita dal ridestarsi dei timori per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. A cercare rinvigorire le contrattazioni, dall’altro canto, si palesano le performance dei bancari che trainano la giornata anche se al momento non riescono a portare sopra la parità i listini americani.

Il Dow Jones che si attesta a 26.978,97 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo S&P-500, che rimane a 2.990,57 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,36%; sui livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,09%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-0,80%) e utilities (-0,41%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Johnson & Johnson (+1,57%), Caterpillar (+0,75%) e Goldman Sachs (+0,60%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -1,04%.

Giornata fiacca per Visa, che segna un calo dell’1,01%.

Piccola perdita per Microsoft, che scambia con un -0,9%.

Tentenna United Health, che cede lo 0,76%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Mylan (+1,54%), United Airlines Holdings (+1,40%), Baidu (+1,37%) e American Airlines (+1,22%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Workday, che ottiene -10,00%.

Tonfo di Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry, che mostra una caduta del 3,89%.

Lettera su Adobe Systems, che registra un importante calo del 2,81%.

Affonda Autodesk, con un ribasso del 2,70%.