Wall Street resta al palo

(Teleborsa) – Wall Street apre senza scosse nonostante la scia delle operazioni poste in essere dalla Fed per riaprire il rubinetto finanziario del mercato azionario americano e l’avvicinarsi dell’inizio della nuova tranche di negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Sosta infatti intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.134,69 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 3.012,78 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,11%); leggermente positivo lo S&P 100 (+0,22%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Pfizer (+1,15%), Visa (+0,78%), Apple (+0,70%) e United Health (+0,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Home Depot, che continua la seduta con -1,21%.

Sostanzialmente debole American Express, che registra una flessione dello 0,80%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Jd.Com Inc Spon Each Repr (+1,80%), O’Reilly Automotive (+1,20%), Regeneron Pharmaceuticals (+0,92%) e Ctrip.Com International Spon Each Rep (+0,90%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Xilinx, che continua la seduta con -3,99%.

Vendite a piene mani su Netflix, che soffre un decremento del 2,59%.

Sotto pressione Liberty Global, che accusa un calo dell’1,73%.

Scivola Liberty Global, con un netto svantaggio dell’1,33%.

