Wall Street prosegue scambi in moderato rialzo

(Teleborsa) – Wall Street prosegue le contrattazioni in cauto rialzo, guardando ansiosa alla Fed, che annuncerà un possibile taglio dei tassi venerdì. E’ in ballo una riduzione compresa fra 25 e 50 punti base, ma le pressioni del Presidente Trump per un taglio più deciso (e le critiche) stanno aumentando.

A New York, l’indice Dow Jones mostra un rialzo dello 0,22%, mentre resta incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 3.021,14 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,48%). Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-0,88%), telecomunicazioni (-0,67%) e energia (-0,50%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+1,99%), Intel (+1,70%), Johnson & Johnson (+1,50%) e Walt Disney (+1,27%).

Le peggiori performance sono quelle di Pfizer, che segna un -1,90%, e Boeing, che scende dell’1,16%.

Discesa modesta per Wal-Mart, che cede un piccolo -0,95%.

Pensosa Goldman Sachs, con un calo frazionale dello 0,68%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mylan (+13,38%), Fiserv (+2,36%), Nxp Semiconductors N V (+2,06%) e Tesla Motors (+2,04%). Giù Autodesk del 3,82%, Align Technology, con un ribasso del 3,79%, e Workday, con una flessione del 3,35%.