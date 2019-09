Wall Street prosegue scambi in moderato rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue le contrattazioni in moderato rialzo, grazie all’ottimismo alimentato dagli ottimi risultati di Nike, che hanno controbilanciato i timori per l’impeachment di Trump.

A New York, l’indice Dow Jones sta mettendo a segno un +0,54%, in linea con lo S&P-500 che si porta a 2.975,69 punti. In moderato rialzo anche il Nasdaq 100 (+0,55%). finanziario (+0,72%), beni industriali (+0,65%) e telecomunicazioni (+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones figura Nike (+4,40%).

Brillanti anche Intel (+1,77%), Boeing (+1,43%) e Goldman Sachs (+1,35%).

La peggiore performance è quella di Verizon Communication, che cede lo 0,58%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Cintas (+5,43%), Baidu (+2,99%), Western Digital (+2,39%) e Nvidia (+2,39%). Fra i peggiori Broadcom, che segna un -3,50%.