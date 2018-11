Wall Street prosegue la seduta senza slancio

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York resta al palo a metà seduta, registrando variazioni ancora lievemente inferiori alla parità. Segnali contrastanti anche dai mercati europei, che hanno terminato le contrattazioni senza slancio. Fa eccezione Piazza Affari che segna un timido guadagno. L’attenzione degli investitori è tutta sul G20 di Buenos Aires, previsto nel weekend. Tra i tanti temi, in primo piano l’incontro tra Trump e Xi Jinping e il mancato meeting con Vladimir Putin per le crescenti tensioni tra Russia e Ucraina.

A Wall Street, variazione pari a -0,11% sul Dow Jones; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo S&P-500, che chiude la giornata a 2.739,47 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,03%), come l’S&P 100 (0,1%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto utilities. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-0,53%) e telecomunicazioni (-0,42%).

Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+2,01%), Caterpillar (+1,89%), Intel (+1,82%) e Home Depot (+1,37%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Goldman Sachs, che ha terminato le contrattazioni a -3,22%.

Spicca la prestazione negativa di Travelers Company, che scende dell’1,22%.

United Health scende dell’1,14%.

Contrazione moderata per Boeing, che soffre un calo dell’1,06%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Workday (+13,31%), Gilead Sciences (+2,64%), Nvidia (+2,45%) e Celgene (+2,44%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Marriott International, che ha archiviato la seduta a -5,70%.

Brilla Activision Blizzard, con un forte incremento (+3,02%).

In caduta libera Hasbro, che affonda del 3,95%.

Pesante Western Digital, che segna una discesa di ben -3,33 punti percentuali.