Wall Street prosegue la seduta in rosso

(Teleborsa) – Resta in territorio negativo la borsa di New York, che a metà seduta registra perdite superiori al punto percentuale. Da segnalare la pessima performance di Apple, che dopo le indiscrezioni di untaglio nella produzione dei nuovi modelli iPhone, viaggia in calo di oltre il 3%.Giù anche le Borse europee, che hanno terminato la seduta in rosso. Piazza Affari risulta tra gli indici peggiori, trainata al ribasso dal comparto bancario che risente di uno spread arrivato a toccare i 330 punti base.

Dal fronte macroeconomico USA, a ottobresegnali contrastanti dal mercato edilizio: l’avvio di nuovi cantieri è salito mentre i nuovi permessi per costruire sono scesi.

A Wall Street, il Dow Jones sta lasciando sul terreno l’1,73%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500, che continua la seduta a 2.653,01 punti, in calo dell’1,40%. In discesa il Nasdaq 100 (-1,25%), come l’S&P 100 (-1,5%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti energia (-2,76%), finanziario (-2,12%) e beni industriali (-2,00%).

Giornata da dimenticare per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Apple risulta il titolo peggiore sul Dow Jones e prosegue le contrattazioni a -3,57%.

Affonda Goldman Sachs, con un ribasso del 2,98%.

Crolla Caterpillar, con una flessione del 2,60%.

Vendite a piene mani su Microsoft, che soffre un decremento del 2,48%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Applied Materials (+4,79%), Analog Devices (+3,92%), Nvidia (+2,87%) e KLA-Tencor (+2,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Jd.Com, che prosegue le contrattazioni a -7,45%.

Pessima performance per Ross Stores, che registra un ribasso del 6,49%.

Sessione nera per Mercadolibre, che lascia sul tappeto una perdita del 5,75%.

In caduta libera Charter Communications, che affonda del 4,61%.