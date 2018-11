Wall Street prosegue la seduta in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York continua la seduta registrando variazioni negative. Pochi minuti fa il Presidente americano Donald Trump ha annunciato su Twitter di aver annullato l’incontro con Vladimir Putin, previsto in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina, a causa delle tensioni delle ultime ore tra Russia e Ucraina. Piazza Affari si allinea alle altre Borse europee e termina la seduta positiva, ma con cautela.

Dal fronte macroeconomico USA, accelerano i consumi delle famiglie, mentre salgono in modo inaspettato i sussidi alla disoccupazione. Crollo inaspettato per levendite di case in corso, mentre si segnalano ancora in calo gli stoccaggi settimanali di gas.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,32%; sulla stessa linea, in lieve calo lo S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.737,24 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,37%), come l’S&P 100 (-0,3%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+0,47%) e sanitario (+0,46%). Nel listino, i settori informatica (-0,92%) e finanziario (-0,79%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+1,48%), United Health (+1,39%), Merck & Co (+0,93%) e McDonald’s (+0,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che continua la seduta con -1,78%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,70%.

Spicca la prestazione negativa di American Express, che scende dell’1,59%.

United Technologies scende dell’1,45%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Dollar Tree (+5,82%), Qualcomm (+3,72%), Activision Blizzard (+2,82%) e Mercadolibre (+1,99%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ctrip.Com International, che ottiene -4,40%.

Sessione nera per Netease, che lascia sul tappeto una perdita del 3,55%.

In caduta libera Wynn Resorts, che affonda del 3,39%.

Pesante Align Technology, che segna una discesa di ben -3,33 punti percentuali.