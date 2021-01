Wall Street prosegue la seduta in leggero ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.843 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,34%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,11%). A influire sulla giornata sono le prestazioni fortemente negative di due colossi tecnologici come IBM, per la trimestrale deludente, e Intel, per le parole del nuovo CEO.

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-0,98%), finanziario (-0,65%) e beni di consumo secondari (-0,52%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Johnson & Johnson (+1,69%), Home Depot (+1,65%), Wal-Mart (+1,43%) e Microsoft (+1,07%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM, che continua la seduta con -9,19%.

Sensibili perdite per Intel, in calo dell’8,99%.

In apnea Travelers Company, che arretra dell’1,98%.

Vendite su Exxon Mobil, che registra un ribasso dell’1,39%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Bed Bath & Beyond (+11,09%), Check Point Software Technologies (+1,89%), Regeneron Pharmaceuticals (+1,70%) e Xilinx (+1,38%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -8,99%.

Tonfo di Intuitive Surgical, che mostra una caduta del 5,96%.

Lettera su Seagate Technology, che registra un importante calo del 5,85%.

Affonda Western Digital, con un ribasso del 5,49%.

