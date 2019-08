Wall Street prosegue gli scambi sottotono

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, senza grandi spunti sul fronte macroeconomico e qualche presa di profitto dopo i guadagni dei giorni scorsi. Il Dow Jones lima lo 0,19%; si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,26% a 2.915,96 punti. Dimesso il Nasdaq 100 (-0,14%); sotto la parità lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,25%.

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-0,89%), finanziario (-0,79%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,76%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Home Depot (+4,47%) dopo i risultato ed Apple (+0,82%) che ha annunciato l’inizio a breve del servizio di TV in streaming.

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -1,47%.

Scivola IBM, con un netto svantaggio dell’1,44%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,10%.

Spicca la prestazione negativa di Pfizer, che scende dell’1,02%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Baidu (+5,93%), Electronic Arts (+2,36%), Mercadolibre (+2,12%) e Qualcomm (+2,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che prosegue le contrattazioni a -4,88%.

Pesante Netflix, che segna una discesa di ben -2,87 punti percentuali.

Seduta drammatica per Dollar Tree, che crolla del 2,15%.

Biomarin Pharmaceutical scende dell’1,86%.