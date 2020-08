Wall Street prosegue a gonfie vele: S&P vicino ai record

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in deciso rialzo, sostenuta dai titoli tecnologici, in una giornata caratterizzata da un generale ottimismo dei mercati mondiali. Il Dow Jones avanza a 27.959 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che si spinge di nuovo in prosismità die record a 3.384 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,82%); come pure, ottima la prestazione dell’S&P 100 (+1,72%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+2,48%), sanitario (+1,88%) e utilities (+1,86%). Il settore finanziario, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+3,50%), Microsoft (+3,27%), Home Depot (+2,51%) e Merck & Co (+2,32%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che segna un -3,17%.

Sotto pressione American Express, con un forte ribasso dell’1,73%.

Soffre JP Morgan, che evidenzia una perdita dell’1,44%.

Preda dei venditori Travelers Company, con un decremento dell’1,02%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tesla Motors (+12,95%), Qualcomm (+6,04%), Nvidia (+5,29%) e KLA-Tencor (+3,74%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Wynn Resorts, che continua la seduta con -4,00%.

Sessione nera per Discovery, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.

In caduta libera Mylan, che affonda del 2,37%.

Pesante American Airlines, che segna una discesa di ben -2,37 punti percentuali.

