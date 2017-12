Wall Street procede sull’onda degli acquisti

(Teleborsa) – Accelera a metà giornata la borsa di Wall Street. Gli investitori si danno agli acquisti grazie anche a un uno spiraglio per la Riforma fiscale voluta da Donald Trump. Rimasta in bilico, ora il senatore Marco Rubio ha deciso di appoggiare la tanto discussa riforma attesa dalla finanza americana

Dal fronte macro, peggiora l’indice manifatturiero Empire State di New York che a dicembre passa a 18 punti dai 19,4 del mese di novembre frena la produzione industriale di novembre.

Tra gli indici a stelle e strisce, il Dow Jones sale dello 0,60%. Sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.675,02 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,01%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Finanziario (+1,29%), Sanitario (+1,08%) e Beni di consumo primario (+1,07%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+2,89%), Microsoft (+2,23%), United Technologies (+1,90%) e Pfizer (+1,84%). Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM, che ottiene -1,05%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Discovery Communications (+5,25%), Discovery Communications (+3,95%), Costco Wholesale (+3,58%) e Biomarin Pharmaceutical (+3,53%). Le vendite, invece, si abbattono su CSX, che ottiene -7,08%.

Giornata no per Sirius XM Radio che lascia sul tappeto una perdita del 6,18%.

In caduta libera Starbucks che affonda del 2,07%.

Pesante Western Digital che segna una discesa di ben -2,05 punti percentuali.