Wall Street procede a due velocità

(Teleborsa) – Continua a due colori la Borsa di Wall Street. C’è attesa per la pubblicazione del Beige Book, il report della Federal Reserve sullo stato di salute dell’economia americana.

Dal fronte macroeconomico, in calo le richieste settimanali di mutui come sono stati in diminuzione i prezzi praticati all’industria americana nel mese di agosto e le scorte settimanali di greggio. Intanto la questione dazi non sembra avere fine. Gli Stati Uniti avrebbero invitato la Cina a un nuovo incontro. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Washington vorrebbe dare a Pechino un’altra opportunità per affrontare la querelle.

Tra gli indici americani, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,18%, mentre, al contrario, incolore lo S&P-500 che continua la seduta con un +0,01%. Frazionale calo per il Nasdaq 100 (-0,31%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,48%), beni di consumo per l’ufficio (+1,22%) e beni industriali (+0,38%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti finanziario (-0,84%) e informatica (-0,46%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+2,35%), General Electric (+1,95%), Caterpillar (+1,54%) e Procter & Gamble (+1,23%). I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M, che continua la seduta con -1,84%. Sostanzialmente debole Goldman Sachs che registra una flessione dello 0,89%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+3,65%), Western Digital (+3,44%), T-Mobile Us (+3,43%) e Gilead Sciences (+2,81%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Maxim che ottiene -4,66%. In apnea Asml Holding N.V. Represents che arretra del 4,33%. Tonfo di Micron Technology che mostra una caduta del 4,36%. Lettera su KLA-Tencor che registra un importante calo del 3,43%.