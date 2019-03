Wall Street positiva

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street continua sulla strada del rialzo con gli investitori che aspettano l’esito della due giorni indetto dal FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve. Gli esperti vedono infatti come probabile che la banca centrale americana confermi una politica accomodante, evitando un imminente rialzo.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,25% a 25.978,75 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 2.842,34 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+3,24%), come l’S&P 100 (0,4%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+1,04%) e sanitario (+0,91%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -1,11%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+1,17%), United Health (+1,00%), Boeing (+0,99%) e Johnson & Johnson (+0,82%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -0,97%.

Sottotono Verizon Communication che mostra una limatura dello 0,80%.

Deludente Walt Disney, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Apple, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+7,61%), Activision Blizzard (+4,47%), Nvidia (+4,21%) e Take Two Interactive Software (+2,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Monster Beverage, che continua la seduta con -4,36%.

In caduta libera Twenty-First Century Fox, che affonda del 4,06%.

Pesante Twenty-First Century Fox, che segna una discesa di ben -3,94 punti percentuali.

Seduta drammatica per Hunt(J.B.)Transport Serv, che crolla del 2,63%.