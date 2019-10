Wall Street positiva su speranze accordo USA-Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Gli scambi sulla borsa di Wall Street sono in rialzo attorno alla metà seduta dopo un avvio prudente. A sostenere l’ottimismo degli investitori contribuiscono le speranze che i colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, in corso a Washington, porteranno almeno ad un accordo parziale.

Sul fronte macro, l’inflazione negli Stati Uniti è rimasta ferma ad agosto all’1,7% su base annua, deludendo le attese degli analisti che si aspettavano un leggero rialzo all’1,8%. Una bassa inflazione permette alla Fed di avere un margine di manovra maggiore ridurre ancora il costo del denaro, se l’economia dovesse continuare a indebolirsi.

Intanto dai verbali della Federal Reserve, della riunione del 17 e 18 settembre, è emersa una banca divisa su quando sospendere la campagna di taglio dei tassi di interesse. La maggior parte dei funzionari ha condiviso la necessità di una riduzione del costo denaro di 25 punti base, mentre alcuni hanno chiesto di fornire un maggiore chiarezza sui tempio di fine dell’accomodamento.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,45% a 26.464,41 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.935,85 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,49%), come l’S&P 100 (0,6%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,34%), materiali (+0,98%) e energia (+0,79%).

Al top tra i giganti di Wall Street, JP Morgan (+2,11%), Caterpillar (+1,89%), Goldman Sachs (+1,52%) e Intel (+1,23%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems, che ottiene -2,18%.

Discesa modesta per Boeing, che cede un piccolo -1%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Skyworks Solutions (+4,10%), Baidu (+3,51%), Netflix (+3,14%) e Xilinx (+3,13%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Liberty Global, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.

Pessima performance per Liberty Global, che registra un ribasso del 3,24%.

Sessione nera per NetApp, che lascia sul tappeto una perdita del 2,73%.

In caduta libera Cisco Systems, che affonda del 2,18%.

(Foto: © Mahmoud Victor Moussa | 123RF)