Wall Street positiva nel day after elezioni midterm

(Teleborsa) – La Borsa di New York avvia le contrattazioni in buon rialzo nel day after delle elezioni di Midterm. Il risultato elettorale ha visto i democratici riconquistare dopo otto anni la maggioranza alla Camera, seppur ottenendo meno seggi di quanti ne aspettassero. Dall’altro lato i repubblicani mantengono il controllo del Senato, con Donald Trump che ha parlato di “successo eccezionale”. Certo è che, dopo la tornata di metà mandato, l’inquilino della Casa Bianca avrà maggiori difficoltà nel portare avanti le sue politiche, visti i possibili veti di un Congresso ora a maggioranza “blu”.

Bene anche i mercati europei, che si avviano verso la chiusura con risultati ampiamente positivi.



Dal fronte macroeconomico USA, tornano a crescere le richieste di mutui settimanali. Si attende nel pomeriggio il dato sulle scorte di petrolio.



Guadagna lo 0,92% il Dow Jones, che prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500, che inizia la giornata in aumento dell’1,11%. In denaro anche Nasdaq 100 (+1,44%) e S&P 100 (1,2%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti sanitario (+1,75%), informatica (+1,37%) e beni di consumo secondari (+1,19%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+3,56%), Microsoft (+2,56%), Caterpillar (+2,36%) e Pfizer (+2,28%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che apre le contrattazioni a -0,95%.

Dimessa Boeing, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Align Technology (+3,06%), Workday (+2,95%), Netease (+2,93%) e Vertex Pharmaceuticals (+2,85%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Western Digital -0,76%.

Fiacca Qualcomm, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.