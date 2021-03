Wall Street positiva, in forte rialzo il Nasdaq

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 32.766 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.950 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,21%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell’S&P 100 (+1,2%).

In particolare, il balzo del Nasdaq è causato dal calo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni (attualmente all’1,686%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana. Spicca il rally di Tesla, in rialzo del 5% sulla scia di una nota rialzista di Ark Investment Management (ha stimato le azioni di Tesla saliranno a 3.000 dollari entro il 2025).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+2,28%), telecomunicazioni (+1,32%) e beni di consumo secondari (+1,30%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti finanziario (-1,17%) e utilities (-0,69%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+3,87%), Apple (+2,98%), Microsoft (+2,58%) e Cisco Systems (+2,43%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su JP Morgan, che ottiene -2,41%.

Scivola Goldman Sachs, con un netto svantaggio dell’1,45%.

In rosso Raytheon Technologies, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,33%.

Spicca la prestazione negativa di Travelers Company, che scende dell’1,32%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+5,80%), KLA-Tencor (+4,98%), Applied Materials (+4,74%) e Lam Research (+4,32%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tripadvisor, che ottiene -8,29%.

Seduta drammatica per American Airlines, che crolla del 3,56%.

Sensibili perdite per Discovery, in calo del 2,17%.

C.H.Robinson scende dell’1,24%.