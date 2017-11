Wall Street positiva in avvio nel giorno del FOMC

(Teleborsa) – Wall Street apre i battenti in rialzo, allineandosi all’andamento positivo dei listini europei.

A sostenere il sentiment il dato sugli occupati ADP migliore delle attese. Ad ottobre l’economia statunitense ha creato 235 mila nuovi occupati nel settore non agricolo. Un dato, questo, decisamente superiore ai 210 mila posti stimati dagli analisti che aumenta le aspettative per una buona lettura del Job report governativo in agenda per venerdì.

Grande attesa anche per il via libera definitivo alla riforma fiscale, che secondo rumors dovrebbe essere annunciato giovedì.

In focus il meeting del FOMC che si concluderà stasera con l’annuncio tassi. Atteso un nulla di fatto, gli analisti stimano che la Federal Reserve aprirà la strada ad un nuovo rialzo del costo del denaro in occasione della riunione di dicembre.

Da rilevare inoltre che entro la fine della settimana dovrebbe essere annunciato il nome del nuovo Chairman della Fed.

Il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si posiziona a 2.575,26 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,43%), come l’S&P 100 (0,4%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori Energia (+0,77%), Materiali (+0,60%) e Finanziario (+0,53%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Du Pont de Nemours (+1,63%), Travelers Company (+1,17%) e United Health (+1,11%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+3,65%), Verisk Analytics (+3,30%), American Airlines (+2,31%) e Align Technology (+2,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Check Point Software Technologies, che ottiene -8,62%.

Sessione nera per Fiserv, che lascia sul tappeto una perdita del 4,33%.

In caduta libera Electronic Arts, che affonda del 3,01%.

Pesante Cognizant Technology Solutions, che segna una discesa di ben -2,51 punti percentuali.