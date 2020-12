Wall Street positiva guarda alla Federal Reserve

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street in una seduta priva di indicazioni macroeconomiche. Gli investitori guardano alla decisione sui tassi da parte della Federal Reserve, attesa per mercoledì 16 dicembre.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 30.239 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 3.688 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,8%); con analoga direzione, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,56%).

Beni di consumo secondari (+1,13%), utilities (+0,98%) e sanitario (+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+2,15%), McDonald’s (+1,88%), Caterpillar (+1,65%) e Intel (+1,30%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney, che continua la seduta con -1,76%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Alexion Pharmaceuticals (+29,98%), Moderna (+3,38%), Vodafone (+3,08%) e Baidu (+3,03%).