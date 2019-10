Wall Street positiva. Focus sulle trimestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza tonica per la borsa di Wall Street mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.

Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che, la scorsa settimana, per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, è diminuito, al contrario delle aspettative. A settembre, gli ordini di beni durevoli sono scesi più delle previsioni, dopo tre mese consecutivi di crescita. Durante la sessione odierna sono attese altre statistiche come la vendita di case nuove, l’indice PMI manifatturiero e servizi, ed un aggiornamento sullo stoccaggio settimanale di gas.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,25% a 26.900,57 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 3.014,53 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,74%), come l’S&P 100 (0,4%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,10%), materiali (+0,67%) e energia (+0,45%).

Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+5,70%), Visa (+1,40%), Microsoft (+1,26%) e Intel (+1,02%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su 3M, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+19,49%), Lam Research (+10,05%), O’Reilly Automotive (+6,11%) e Applied Materials (+5,66%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ebay, che ottiene -9,47%.

Soffre Xilinx, che evidenzia una perdita dell’1,30%.

Preda dei venditori Vodafone, con un decremento dell’1,03%.

Si concentrano le vendite su Facebook, che soffre un calo dell’1,02%.