Wall Street positiva. Focus sulla earning season

(Teleborsa) – Partenza in territorio positivo per la borsa di Wall Street con l’attenzione degli investitori catturata dalla “earning season” che procede a pieno ritmo. In particolare, ha sorpreso in positivo la trimestrale di Alphabetche ha superato le aspettative di mercato.Bene anche 3M Company che ha visto aumentare vendite e ricavi. Tra le altre big, previsti in giornata i risultati di At&T e Texas Instruments.

Dal fronte macroeconomico, si attendono il PMI manifatturiero e l’indice Fed di Richmond. Prima dell’avvio del mercato, è stato diffuso un aggiornamento sul comparto immobiliare statunitense, elaborato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA).

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,43%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.823,07 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,15%), come l’S&P 100 (0,7%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Telecomunicazioni (+1,24%), Information Technology (+1,19%) e Materiali (+0,72%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+2,42%), Intel (+1,35%), Verizon Communication (+1,30%) e Boeing (+1,22%). Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M, che ottiene -3,59%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Biogen (+5,21%), Alphabet (+4,92%), e Ctrip.Com International (+2,43%).