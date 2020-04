Wall Street positiva. Focus su trimestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in forte rialzo in avvio per la Borsa americana alle prese con l’avvio della stagione delle trimestrali, mentre gli investitori continuano a monitorare l’evoluzione della pandemia di coronavirus a livello globale e le possibilità di graduale riapertura delle attività nei diversi Paesi.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, sta mettendo a segno un guadagno del 2,25%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo S&P-500, che arriva a 2.821,29 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,29%), come l’S&P 100 (2,0%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+2,67%), beni industriali (+2,49%) e beni di consumo secondari (+2,49%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Johnson & Johnson (+3,63%), DOW (+3,60%), Boeing (+3,03%) e Walgreens Boots Alliance (+2,97%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su United Technologies, che continua la seduta con -5,72%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+9,12%), American Airlines (+7,87%), Wynn Resorts (+5,49%) e Autodesk (+4,63%).

(Foto: David Vives / Pixabay)