Wall Street positiva. Attesa per esito elezioni USA

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori che attendono l’esito delle elezioni presidenziali americane tra l’attuale presidente Donald Trump e il democratico Joe Biden, che sembra in vantaggio nei sondaggi, ma Trump è molto vicino allo sfidante in alcuni Stati decisivi per l’elezione del Presidente.

Sul fronte macro, si attendono nuovi aggiornamenti dall’industria, con la pubblicazione del dato relativo agli ordini.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno dell’1,30%; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.343 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,5%); sulla stessa tendenza, sale l’S&P 100 (+0,85%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+2,00%), beni di consumo per l’ufficio (+1,46%) e sanitario (+1,39%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+2,93%), Goldman Sachs (+2,79%), JP Morgan (+2,77%) e Cisco Systems (+2,33%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tesla Motors (+2,77%), Stericycle (+2,39%), Cisco Systems (+2,33%) e Monster Beverage (+2,21%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Baidu, che continua la seduta con -0,98%.

Fiacca Amazon, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.

Discesa modesta per SBA Communications, che cede un piccolo -0,57%.