Wall Street poco mossa

(Teleborsa) – Prosegue senza verve la borsa di Wall Street dopo il dato sul PIL USA, salito del 2,6% nel quarto trimestre in linea con le attese degli analisti, seppur in frenata rispetto al trimestre precedente. Il dato ha controbilanciato la fumata nera del vertice di Hanoi tra il Presidente Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Sul fronte macro, il numero delle persone che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è aumentato più di quanto previsto dal consensus.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, resta piatto lo S&P-500, con chiusura su 2.790,69 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,09%), come l’S&P 100 (-0,1%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti beni di consumo per l’ufficio (+0,61%) e utilities (+0,58%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti materiali (-1,32%), energia (-0,99%) e beni di consumo secondari (-0,49%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Coca Cola (+1,34%), Johnson & Johnson (+1,31%), Boeing (+1,19%) e Pfizer (+1,05%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Dowdupont, che ha terminato le contrattazioni a -3,13%.

Sensibili perdite per United Health, in calo del 3,03%.

Vendite su Caterpillar, che registra un ribasso dell’1,03%.

Tentenna 3M, con un modesto ribasso dello 0,78%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Monster Beverage (+9,93%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+4,65%), Kraft Heinz (+3,65%) e Take Two Interactive Software (+3,32%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Booking Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -9,83%.

In apnea Celgene, che arretra del 7,87%.

Tonfo di Expedia, che mostra una caduta del 3,71%.

Seduta negativa per Cerner, che mostra una perdita dell’1,77%.