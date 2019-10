Wall Street poco mossa il giorno dopo la Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street dove sul sentiment degli investitori prevale la prudenza in scia ai nuovi dubbi emersi sulla possibilità di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina e all’indomani del meeting della Federal Reserve.

Come previsto, la banca centrale americana ha abbassato i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, quest’anno, segnalando l’intenzione di mettere in pausa per il momento il ciclo di accomodamento monetario a meno di significativi cambiamenti dell’outlook.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 27.139,43 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 3.044,16 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,22%); pressoché invariato lo S&P 100 (+0,04%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto telecomunicazioni. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti energia (-0,70%), finanziario (-0,53%) e beni industriali (-0,46%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Apple (+1,61%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -1,12%.

Tentenna Intel, con un modesto ribasso dello 0,94%.

Giornata fiacca per Chevron, che segna un calo dello 0,81%.

Piccola perdita per Boeing, che scambia con un -0,75%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Facebook (+4,22%), Stericycle (+3,53%), Starbucks (+3,40%) e Apple (+1,61%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital, che ottiene -7,85%.

In apnea KLA-Tencor, che arretra del 4,93%.

Soffre Micron Technology, che evidenzia una perdita dell’1,55%.

Preda dei venditori Lam Research, con un decremento dell’1,49%.

(Foto: © Mahmoud Victor Moussa | 123RF)