Wall Street perde slancio ma resta positiva

(Teleborsa) – La Borsa di New York continua a viaggiare in territorio positivo a metà seduta, seppur con guadagni ridimensionati rispetto alle variazioni iniziali. Nel frattempo Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in rally con un rialzo di quasi tre punti percentuali, seguita dagli altri indici del Vecchio Continente, tutti positivi.

Dal fronte macroeconomico USA, crescel’attività economica nel Distretto Fed di Chicago, mentre si registra un crollo inaspettato per l’indice Fed di Dallas.

A Wall Street il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,78%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 2.654,46 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,13%), come l’S&P 100 (0,8%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,66%), beni di consumo secondari (+1,53%) e energia (+1,34%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, American Express (+3,01%), Goldman Sachs (+2,35%), JP Morgan (+2,19%) e Travelers Company (+2,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -0,80%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Jd.Com (+6,49%), Vodafone (+6,06%), Ctrip.Com International (+5,32%) e Wynn Resorts (+5,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biogen, che prosegue le contrattazioni a -1,39%. Sotto pressione Micron Technology, che accusa un calo dell’1,00%. Tentenna Dollar Tree, con un modesto ribasso dello 0,66%.