Wall Street pensa già al Giorno del Ringraziamento

(Teleborsa) – Wall Street si conferma poco mossa e con volumi sottili in questa sessione prefestiva. Domani la Borsa USA rimarrà chiusa per i festeggiamenti del Giorno del Ringraziamento, mentre venerdì i mercati tratteranno solo per metà giornata.

Dal fronte macroeconomico, i sussidi alla disoccupazione sono scesi poco più delle attese, anche se la media a quattro settimane ha segnato un lieve incremento. Deludenti gli ordini di beni durevoli, scivolati inaspettatamente dell’1,2% mentre ha sorpreso positivamente la fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan.

Ma il dato più atteso sono i Verbali dell’ultima riunione del FOMC previsti per le 20.00 ora italiana. Secondo gli analisti le minutes potrebbero confermare l’intenzione della Federal Reserve di procedere con un nuovo rialzo dei tassi a dicembre, anche se resta da da chiarire il dibattito sull’inflazione.

In questo momento Prevale il Dow Jones segna un leggero calo dello 0,28%, mentre lo S&P-500 è invariato a 2.596,87 punti. Suil livelli della vigilia anche il Nasdaq 100 (+0,05%).

Da rilevare che ieri S&P500, Nasdaq e Dow Jones hanno aggiornato nuovi massimi di sempre.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Verizon Communication (+2,09%), General Electric (+1,65%), Du Pont de Nemours (+1,63%) e Chevron (+0,76%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Johnson & Johnson, che continua la seduta con -1%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cerner (+4,90%), Discovery Communications (+3,68%), Discovery Communications (+3,67%) e Shire (+3,25%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Viacom, che continua la seduta con -2,22%. Calo deciso per Applied Materials, che segna un -1,87%.