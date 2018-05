Wall Street passa in positivo. Piena occupazione in America

editato in: da

(Teleborsa) – Passa in positivo la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti, relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è sceso più del previsto, ai minimi dei 17 anni e mezzo, attestandosi al 3,9%.

Il rallentamento delle retribuzioni medie orarie, aumentate dello 0,1% contro il +0,2% del consensus, ha fornito impulso alle posizioni ribassiste sul dollaro, poi in rimonta. La debole crescita dei salari riduce le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche e alimenta le aspettative che la Federal Reserve mantenga un graduale percorso di politica monetaria.

Gli indici statunitensi, vista la piena occupazione in America passano in positivo mostrando rialzi frazionali. Il Dow Jones, avanza a 24.052,41 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.640,95 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,85%), come l’S&P 100 (0,6%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Beni di consumo primario (+0,94%), Information Technology (+0,88%) e Telecomunicazioni (+0,86%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+3,44%), McDonald’s (+1,70%), Procter & Gamble (+1,47%) e Nike (+1,37%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.

Incolore Caterpillar, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Idexx Laboratories (+3,96%), Liberty Global (+3,86%), Liberty Global (+3,64%) e Apple (+3,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Symantec, che ottiene -1,98%.

Spicca la prestazione negativa di Dollar Tree, che scende dell’1,34%.

Align Technology scende dell’1,28%.

Calo deciso per Ross Stores, che segna un -1,22%.