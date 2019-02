Wall Street, partenza col segno meno

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza all’insegna della debolezza per la borsa di Wall Street che riapre i battenti dopo il lungo weekend per festività. I mercati americani sono rimasti chiusi la vigilia per celebrare la festa del President’s Day.

Gli investitori sono in attesa di sviluppi sul fronte dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, a poche da un nuovo incontro a Washington tra le delegazioni guidate dal rappresentante del Commercio USA, Robert Lighthizer e dal Vice Premier cinese, Liu He. Ma gli addetti ai lavori guardano anche ai verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve in arrivo nei prossimi giorni.

Intanto prosegue la stagione delle trimestrali che vede sotto i riflettori Walmart con il miglior quarto trimestre da dieci anni.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sui livelli della vigilia si ferma a 25.850,13 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 2.769,47 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,12%), come l’S&P 100 (-0,2%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori finanziario (-0,63%), materiali (-0,54%) e beni industriali (-0,52%) sono tra i più venduti.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Wal-Mart (+3,19%) e McDonald’s (+0,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su JP Morgan, che ottiene -1,22%. Seduta negativa per Goldman Sachs, che mostra una perdita dell’1,16%. Deludente Dowdupont, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+4,12%), Regeneron Pharmaceuticals (+2,18%), Western Digital (+2,04%) e Hunt(J.B.)Transport Serv (+1,33%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ulta Beauty, che ottiene -1,74%.