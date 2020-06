Wall Street parte tonica

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre la sessione in rialzo, buttando alle spalle le ansie degli ultimi giorni, innescate dalla risalita dei contagi di coronavirus, e puntando più sull’ottimismo per la ripresa economica. L’indice Dow Jones avanza a 26.377 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che arriva a 3.148 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,86%); sulla stessa tendenza, in rialzo l’S&P 100 (+1,01%).

Energia (+2,53%), materiali (+1,79%) e sanitario (+1,33%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, DOW (+2,98%), Chevron (+1,87%), Boeing (+1,77%) e Exxon Mobil (+1,55%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Viacom (+3,24%), Wynn Resorts (+2,91%), Henry Schein (+2,63%) e Micron Technology (+2,32%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Bed Bath & Beyond, che apre la seduta con -0,88%.

Piccola perdita per Moderna, che scambia con un -0,64%.

Tentenna Liberty Global, che cede lo 0,63%.

Sostanzialmente debole Liberty Global, che registra una flessione dello 0,51%.