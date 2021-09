Wall Street parte positiva dopo dati mercato lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in discreto rialzo, sostenuta da una serie di dati macroeconomici positivi, soprattutto quelli relativi al mercato del lavoro. Il Dow Jones parte in rialzo dello 0,37%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 4.542 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,37%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,38%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,57%), sanitario (+0,55%) e beni industriali (+0,48%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+1,31%), Apple (+1,26%), Chevron (+1,23%) e Walt Disney (+0,89%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Moderna (+2,34%), Netflix (+2,14%), Discovery (+1,73%) e Discovery (+1,69%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Bed Bath & Beyond, che ottiene -1,69%.

Seduta negativa per Micron Technology, che mostra una perdita dell’1,44%.

Discesa modesta per Xilinx, che cede un piccolo -0,85%.

Pensosa Facebook, con un calo frazionale dello 0,72%.