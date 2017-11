Wall Street parte poco mossa

(Teleborsa) – Avvio poco mosso per la borsa di Wall Street, in un’altra giornata priva di spunti dal fronte macroeconomico. Nel frattempo, gli investitori continueranno a monitorare la stagione delle trimestrali mentre restano in attesa di novità sul piano di riforma fiscale statunitense.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta riportando una variazione pari a -0,05%; poco mosso anche lo S&P-500, -0,02%. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,06%).

Oggi l’agenda prevede la diffusione soltanto del dato sulle scorte settimanali EIA dei prodotti petroliferi. Tra i singoli titoli, da monitorare Snap all’indomani della diffusione dei risultati trimestrali.