Wall Street parte in forte rialzo con ottimismo e previsioni JPMorgan

(Teleborsa) – Ottima partenza per Wall Street che replica il rally delle borse europee, traendo spunto dal maggior ottimismo sull’efficacia delle misure di lockdown per contrastare il virus che ha colpito l’economia mondiale. Fra l’altro, JPMorgan ha confermato previsioni fosche ma non drammatiche per l’economia USA, confermando che pagherà il dividendo. Un ulteriore segnale di distensione.

Il Dow Jones parte in rialzo del 4,20%; sulla stessa linea lo S&P-500, che apre gli scambi a 2.583,93 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+3,59%), come l’S&P 100 (3,5%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+5,03%), materie prime (+4,85%) e beni industriali (+4,85%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, American Express (+8,49%), DOW (+6,54%), Boeing (+6,46%) e JP Morgan (+6,44%).

La peggiore è United Technologies, che apre le contrattazioni a -5,72%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+11,96%), Bed Bath & Beyond (+10,15%), Marriott International (+10,09%) e Dish Network (+9,07%).

Dal lato opposto Moderna, che segna un calo del 3,67%.